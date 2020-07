Vlahovic che si fa? lo strano caso di una gemma che stenta a sbocciare

Come possiamo leggere su La Nazione, qualcosa è cambiato nelle gerarchi dell’attacco viola dopo il duro confronto andato in scena tra Beppe Iachini e Dusan Vlahovic in seguito alla gomitata da questi rifilata al laziale Patric durante l’ultima gara contro la squadra di Inzaghi. Da lì in poi, l’attaccante serbo ha giocato molto poco. Solamente 9 minuti contro il Verona, 25 contro il Lecce, 9 contro il Torino, finendo con la panchina contro l’Inter. L’umore di Vlahovic non è dei migliori e il famoso rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2023, è rimasto in sospeso. di tutta questa situazione ne ha approfittato sicuramente Patrick Cutrone che a suon di gol e prestazioni positive sta pian piano convincendo allenatore e tifosi. Chissà se il serbo riuscirà a giocarsi bene le sue ultime chance in questo finale di stagione.

