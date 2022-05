Vlahovic come l’Inghilterra in finale a Euro 2020: la medaglia d’argento (a quanto pare) non gli basta FOTO

Nella sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Inter, non si è distinto soltanto l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, espulso per le reiterate proteste contro l’arbitro e gli screzi con la panchina avversaria. Anche l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è stato protagonista. Prima sul campo, quando ha segnato il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra e poi anche nel momento della premiazione…

Infatti, il bomber serbo si è immediatamente tolto la medaglia di secondo classificato, a differenza dei suoi compagni che se l’erano tenuta. Un gesto che ha ricordato quello dei finalisti perdenti di Euro 2020, in cui i giocatori inglesi si erano subito tolti la medaglia dal collo. Segni che non fanno bene allo sport e che lanciano cattivi messaggi ai giovani: le sconfitte andrebbero accettate, ma a Vlahovic (a quanto pare) l’argento non basta.