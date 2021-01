Vlahovic: “Con un altro attaccante come Kouame le cose vanno meglio. La fiducia? Impossibile non averla con i giocatori che abbiamo”

Parole a Dazn per Dusan Vlahovic, che ha segnato anche oggi dal dischetto: “Sicuramente con Kouame era un po’ più facile, eravamo più vicini e compatti, lui è un ottimo giocatore e ci capiamo. Quando giochiamo insieme le cose vanno bene. Ho segnato quasi tutti gli ultimi gol? Tutti insieme stiamo provando, stiamo dando tutto ma se no riusciamo dobbiamo capire dove sbagliamo. Piano piano lo capiremo, stiamo lavorando bene e arriveremo a risolvere i problemi perché ce lo meritiamo. Prandelli? Non ho parole per ringraziarlo anche perché se non mi avesse fatto calciare i rigori non avrei segnato così tanto. Milinkovic-Savic? Ci conosciamo anche per la Nazionale, a volte scherzando usiamo qualche parolaccia, gliene dirò una visto che ha salvato un gol sulla linea (ride ndr). Clima di fiducia? Dobbiamo trovarla in noi stessi, abbiamo qualità e giocatori importanti, che giocavano in club importanti. E’ impossibile che con loro non possiamo trovare un equilibrio, noi giovani dobbiamo ascoltarli, dispiace per i risultati ma dobbiamo dare tutto perché ogni partita è molto importante”.

0 0 vote Article Rating