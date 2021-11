Vlahovic congelato fino a Natale. La strategia condivisa tra Fiorentina e giocatore

Questo pomeriggio contro la Sampdoria, il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, toccherà quota 100 presenze in maglia viola.

La sua vicenda contrattuale per il momento è congelata, questo si legge stamani su La Gazzetta dello Sport. Il presidente Commisso non vuole che la squadra sia distratta in questo momento da storie di mercato.

Il futuro del gioiello serbo verrà deciso durante le vacanze di Natale. Una strategia questa condivisa anche dal giocatore e da chi lo rappresenta. E’ però difficile che il serbo venga ceduto già a gennaio. Molto più probabile che si vada avanti con lui fino a giugno.