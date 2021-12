Vlahovic continua ad essere il sogno della Juventus: Bianconeri pronti a tornare alla carica a gennaio?

La Gazzetta dello Sport si concentra sul centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic e sull’interessamento da parte delle Juventus. L’attaccante è chiaramente il primo obiettivo: il club bianconero sa che nei prossimi otto mesi deve ripartire da un nuovo numero 9, al netto di svolte alla stagione di Morata e Kean.

Dusan Vlahovic, secondo la rosea, è il sogno e non da oggi. La Juve si è spinta a una prima offerta alla Fiorentina ma ha capito che serve attendere. Nessuno a oggi sa se Vlahovic cambierà squadra a gennaio – troppe variabili in gioco – ma la Juve ci proverà. Certo, c’è concorrenza e certo, le squadre inglesi (Tottenham e Manchester City su tutte) hanno budget largamente superiore, ma Dusan non ha smesso di essere l’obiettivo numero 1 negli appunti scritti in bianco e nero.