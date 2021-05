“Vlahovic da solo sta tenendo a galla la baracca. Palacio non segnava da un’era geologica ed è stato agevolato da una difesa fatta a fette dalle verticalizzazioni di un ragazzino”

“La Fiorentina si trova in una situazione in cui si è cacciata da sola. Insomma, se siamo in quella posizione, è perché ce la siamo meritata”. Questo è il commento scritto dal responsabile delle pagine sportive de La Nazione, Cosimo Zetti.

Nell’analizzare il pareggio contro il Bologna aggiunge: “Come i tre gol di Palacio, che non segnava da un’era geologica e che è stato agevolato da una difesa fatta a fette e superata dalle verticalizzazioni di un ragazzino bravo ma ancora acerbo. Per fortuna che re Vlahovic continua a segnare, perché anche ieri Franck Ribery, alle prese con i soliti problemi fisici, non ha fornito l’apporto che tutti si aspettano da lui. E’ Vlahovic da solo che sta tenendo a galla la baracca. E dispiace, anzi, non poterlo celebrare come meriterebbe”.