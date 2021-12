“Vlahovic e gli altri talenti, diventati tali anche grazie alla Serie A”

Sulla Gazzetta dello Sport, il commento a firma firma Nino Minoliti sull’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic e sul campionato italiano, ancora in grado di sfornare talenti della sua portata. Forse perdendo il fascino degli anni Novanta, la Serie A sta vedendo crescere molti ragazzi giovani come il serbo, oppure come Gianluca Scamacca, oggi avversario dei viola.

Guardando altrove si fa menzione di nomi come Rafael Leao oppure Lautaro Martinez, profili cresciuti altrove ma che hanno affinato la tecnica in Italia, per diventare giocatori di alto livello. Merito degli allenatori in Italia e anche del confronto con difese “scafate”. La Serie A rimane una scuola, forse un po’ invecchiata, ma sempre preziosa.