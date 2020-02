Vlahovic e gli assalti respinti dalla Fiorentina: Solo in Italia ci hanno provato due club. E ora i viola provano a tutelarsi

Come avete potuto leggere in un altro articolo, prestissimo la Fiorentina lavorerà al rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic. Non perché sia imminente la scadenza (l’attuale accordo scadrà nel 2023) quanto per difenderlo dai continui assalti di mercato. I viola, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, hanno respinto le proposte di Roma e Napoli e questo solo per restare in Italia. Toccherà a Pradè trovare la giusta soluzione, ma intanto Vlahovic ha già manifestato pubblicamente la sua voglia di restare e anche a voce alta.