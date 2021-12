Vlahovic e i numeri in linea anche…con i bomber del passato

Determinazione, talento, fame agonistica e fiuto del gol. No, i 21 gol della stagione scorsa, non sono stati frutto di una condizione fisica straripante, o semplicemente del caso, che dir si voglia. Dusan Vlahovic, con i suoi 13 gol in 16 presenze nel campionato corrente, ha una media di una rete ogni 110 minuti. Che diventano 101, se allarghiamo il campione anche alla Coppa Italia, dove il serbo ha messo a segno una doppietta nell’unico incontro fino ad ora, disputato dalla Fiorentina.

E se apriamo il libro dei bomber del passato, i numeri del serbo acquisiscono ancora più valore. Dopo 16 incontri, meglio di Vlahovic hanno fatto solamente Toni, nella stagione 2005/2006 con 15 gol, e Batistuta, sempre con 15 marcature nella stagione 1994/95.

Si deve risalire a Giuseppe Rossi, nella stagione 2013/14, per trovare l’ultimo attaccante viola che ha realizzato 13 reti nelle prime 16 gare. Numeri, che fanno riflettere. Nel frattempo, per quanto riguarda il mercato, continuano incessanti i rumors oltre manica, con l’Arsenal che sarebbe tornata alla carica per Vlahovic.

Italiano, dribbla l’argomento futuro prossimo, limitandosi a dire che al momento, alla società non ha chiesto niente. Gennaio è vicino, ma altre tre gare incombono prima della sosta. E Dusan, sicuramente, non avrà voglia di fermarsi…