“Vlahovic è il miglior fico del bigoncio e può cambiare la storia della Fiorentina. Il lavoro di Italiano, da solo, non basta”

Con le sue tre reti, Dusan Vlahovic fa vincere la Fiorentina e finisce per guadagnarsi la vetrina anche sul Corriere dello Sport-Stadio.

E’ dedicato a lui il fondo pubblicato dal giornale sportivo, a firma Andrea Santoni, dove si legge: “Dusan è il miglior fico del bigoncio, non solo viola; non ha sostituti nell’immediato (ieri in panchina il suo “vice” era Destiny Egharevba, classe 2003) né può essere “deprezzato” mettendolo continuamente nell’angolo delle sue responsabilità disattese”.

E ancora: “Non può bastare il lavoro ambizioso di Italiano per ricollocare la Fiorentina nella sua storica dimensione di club nobile. Dentro il campo Dusan può ancora cambiare la storia viola”.