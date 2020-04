Vlahovic e il suo sogno da bandiera viola. Il ragazzo adesso, non ha paura di niente

Lo dice piano, quasi in punta di piedi, con il suo italiano assolutamente perfetto, anche nei congiuntivi. “Sì, mi piacerebbe diventare la bandiera della Fiorentina, un club importante, dove i giocatori crescono e fanno bene. Io voglio starci il più possibile”. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Dusan Vlahovic, millennial arrivato dal Partizan Belgrado due anni fa, sa bene come accendere la fantasia della sua gente. E soprattutto, esattamente come il suo idolo, Zlatan Ibrahimovic, seppure con assoluta moderazione, non ha paura di niente. Non ne ha avuta del virus, che ha battuto guardandolo in faccia e mostrandosi subito, con la mascherina indosso, attraverso i social, anche per rassicurare tutti, e non ne ha nell’alzare l’asticella dei sogni.