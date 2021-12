Vlahovic e la volontà di chiudere la stagione con la Fiorentina per centrare tutti i traguardi che si è prefissato

Ci si avvicina alla finestra del calciomercato invernale e l’interesse per il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è così alto che è sempre meglio mantenere una piccola quota di incertezza sulle possibili evoluzioni che riguardano il suo futuro immediato.

Ma c’è da dire che, alla base di tutto, c’è la volontà di Vlahovic, che è quella di chiudere questa stagione in viola per centrare tutti i traguardi che si è prefissato. Lo scrive stamani il quotidiano La Nazione.

Fra questi obiettivi, e non è un segreto, visto che lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista rilasciata in Serbia, c’è la volontà di “riportare finalmente la Fiorentina in Europa, perché questo gruppo se lo merita”.