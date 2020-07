Vlahovic e l’allenamento extra sui tiri in porta: alla fine serve Dainelli a farlo smettere

Un episodio curioso quello avvenuto poco dopo il fischio finale al “Via del Mare” e che ha visto protagonista Dusan Vlahovic: il serbo si è soffermato con un preparatore a provare i tiri in porta dopo il fischio finale, evidentemente non contento della sua prova o delle poche occasioni capitategli. Come riportato da Radio Bruno, alla fine è dovuto arrivare Dario Dainelli, dirigente viola, per avvisarlo che la Fiorentina aveva i minuti contati e c’era da fare la doccia per poi ripartire subito in direzione aeroporto, per fare ritorno a Firenze. Il segnale lanciato da Vlahovic resta comunque molto positivo.

