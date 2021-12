Vlahovic è l’uomo copertina della Serie A: il serbo segna più di quanto ci dica la teoria. Italiano, Juric e un primato in comune

Sono Fiorentina e Torino le due squadre del campionato di Serie A ad aver ottenuto più punti rispetto alla passata stagione. Al termine del girone d’andata, entrambe le squadre ne hanno ottenuti undici in più: tanto merito va ai due allenatori (Italiano e Juric), che hanno rivoluzionato le rispettive squadre mettendo in mostra un calcio veloce, aggressivo e divertente.

Il volto della Serie A, però, non può che essere Dusan Vlahovic. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Fiorentina ne ha esaltato le caratteristiche di sfondamento e lui si è preso il centro della scena. Il serbo è l’uomo che ha effettuato più tiri nel girone di andata (68), ne ha segnati 16 a fronte di una produzione ‘teorica’ di 7,29 expected goal. Per farla breve, Vlahovic segna più di quanto dovrebbe, o per meglio dire segna di più rispetto a quanto dovrebbe fare in teoria.