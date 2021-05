Vlahovic e Ribery fanno risplendere la Fiorentina e la portano in salvo. Per entrambi ora sta a Commisso fare la prima mossa

Ancora una volta decisivo e sempre più nella storia viola. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in evidenza la prova del centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, che con la sua doppietta di ieri sera ha steso la Lazio e ha agganciato il bomber dell’Inter Romelu Lukaku a quota 21 marcature, salendo al secondo posto nella classifica dei cannonieri. Da oggi, con la salvezza ormai in tasca, starà al presidente Rocco Commisso cercare di convincere il suo pupillo ad allungare il contratto e a sposare il futuro progetto della Fiorentina.

Lo stesso discorso vale anche per il compagno d’attacco del giovane Dusan, ovvero l’esperto Franck Ribery. Anche ieri il fuoriclasse francese è sempre stato nel cuore della gara, ha fatto ammonire due avversari e ha dimostrato di come può aiutare la squadra nei momenti difficili. E così anche per lui c’è un futuro da scrivere. In tutto questo la Fiorentina ha messo ko La Lazio facendola forse in maniera definitiva dalla zona Champions League.