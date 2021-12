Vlahovic e un parziale ‘risarcimento’ alla Fiorentina. Le offerte monstre dall’Inghilterra destinate a cadere nel vuoto

La separazione tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina sarà sicuramente dolorosa. L’unica medicina capace, eventualmente, di lenire questo dolore potrebbe essere solo una qualificazione in Europa da lasciare in dote alla città.

In questo senso sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di questo traguardo come una sorta di parziale risarcimento per un divorzio che non potrà mai essere soft. Non c’è intenzione di privarsene prima, nella prossima finestra di mercato, di questo giocatore, anche se dalla Premier potrebbero arrivare già nelle prossime ore offerte allettanti.

Sempre sul quotidiano sportivo si legge che l’Arsenal è in pressing e potrebbe arrivare ad offrire fino a 85 milioni di euro, così come il Tottenham non sembra volersi arrendere.