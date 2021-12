Vlahovic è una macchina: Allenamento per lui anche il giorno di Natale. FOTO

Un’autentica macchina da calcio, una forza della natura. Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha deciso di non fermarsi neanche con gli allenamenti. E allora sotto con corsa ed esercizi fisici pure nel giorno di Natale, quello di festa per eccellenza.

Il calciatore viola ha ampiamente documentato sui social questa sua volontà di non sgarrare nemmeno in questo periodo e di mantenere la perfetta forma che è riuscito a conquistare in questi mesi. Si sta per chiudere per lui un 2021 che è stato un anno a dir poco straordinario, con le 33 reti siglate in Serie A e il record di marcature di Cristiano Ronaldo eguagliato.