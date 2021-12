“Vlahovic gioca come se dovesse rimanere a Firenze altri cinque anni. Tifosi viola, godetevi Italiano”

L’ex dirigente Rino Foschi ha parlato a Lady Radio : “Fa molto piacere vedere la Fiorentina dov’è adesso. I viola sono stati molto bravi a prendere Italiano, i tifosi se lo godano perché è un ragazzo che merita tutto. Le sue capacità sono innate e a Firenze si è inserito bene, ora deve riuscire a tenere il gruppo unito. La Fiorentina otterrà quello che si merita, avrà una buona classifica e farà un bellissimo calcio”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Se va via adesso o a giugno si prende una certa cifra. Per tenerlo si parla di costi alle stelle e bisogna stare un po’ attenti, l’importante è che la Fiorentina non ci rimetta. Un guaio sarebbe se andasse via a parametro zero, ma lui è eccezionale perché si comporta come se dovesse rimanere a Firenze altri cinque anni”.