Vlahovic ha imparato a segnare, ma chissà cosa potrebbe fare con una squadra che lo supporta meglio di così… L’obiettivo della Fiorentina per il prossimo mercato

Il campionato è ancora lungo e il mercato estivo ben lontano, ma si può già immaginare quali saranno gli argomenti più scottanti in casa Fiorentina. La scelta o meno di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore, e poi gli acquisti a partire dagli attaccanti. L’esplosione di Vlahovic e l’arrivo di Kokorin farebbero pensare che un altro centravanti non sia la priorità, ma la suggestione di un grande bomber è destinata a ritornare.

In passato Pradè ha parlato spesso del concetto di “oscurare Vlahovic“, sostenendo che l’arrivo di un grande attaccante avrebbe impedito la crescita del serbo. Ma il ragionamento giusto probabilmente è un altro: se Vlahovic sta andando bene già ora, cosa si può fare per permettergli di andare ancora meglio? Ci riferiamo al fatto che in questo momento il 9 viola non abbia dei compagni che lo supportano con continuità, a partire da quel Kouame che ha dimostrato di non rendere in coppia con lui.

Ribery e Bonaventura si sono dimostrati i più prolifici nel servirlo, ma è ovvio che il progetto futuro della Fiorentina dovrà reggere anche su profili più giovani. L’obiettivo sul mercato non dovrà dunque essere quello di prendere un calciatore che sostituisca Vlahovic, ma che sia capace di stargli accanto magari alternandosi con Kokorin (che ricordiamo ha un contratto lunghissimo). Presto per pensarci, certamente, ma niente ci vieta di sognare: perché se Vlahovic riuscisse ad andare in doppia cifra in una stagione come questa, chissà cosa potrebbe fare con una squadra costruita intorno a lui.