“Vlahovic? Iachini sta raccogliendo i frutti del lavoro di Prandelli. Senza il cambio di allenatore…”

L’ex allenatore Giuseppe Papadopulo ha parlato di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Ha avuto la fortuna di avere un allenatore come Prandelli che gli ha dato quel carattere e quella convinzione di cui lui aveva bisogno. Il cambio d’allenatore se non altro ha favorito la sua crescita e ora se ne avvale anche Iachini, che raccoglie i frutti di una maturazione avvenuta attraverso le difficoltà. Non so se senza cambio di tecnico sarebbe riuscito a percorrere questo cammino”.