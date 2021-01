Vlahovic: “Il gol più bello di dicembre? Quello contro la Juventus, sicuramente. Contento per ieri, ci tenevamo a vincere”

Dusan Vlahovic ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di dicembre della Fiorentina. L’attaccante serbo, a segno anche ieri contro il Cagliari, ha parlato al profilo Instagram della società viola.

Queste le sue parole: “E’ sempre un piacere ricevere un premio. Vorrei ringraziare tutti i tifosi che hanno votato per me, spero di continuare così. Il gol più bello di dicembre? Quello contro la Juventus, sicuramente. Con che spirito sono tornato a casa ieri? Molto contento per me, la squadra e il mister perché so quanto ci tenevamo a questa vittoria. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni e il mister per la fiducia che hanno in me”.