Vlahovic, il Milan lo ha messo nel mirino ma presto potrebbe arrivare un confronto per il rinnovo. Le possibili cifre

Un talento cristallino che fa gola a mezza Europa. Dusan Vlahovic ha un fisico da vero numero 9 con dei piedi da trequartista. Segna tanti gol (21 gol in questa stagione) e quasi mai sono banali. Piede sinistro letale nel tiro, rapido nell’esecuzione e con una grande capacità di progressione. Le sue qualità non sono passate inosservate, con il Milan che lo ha inserito in cima alla lista dei rinforzi, che all’estero con diverse società inglesi e tedesche pronte a sondare il terreno con la Fiorentina una volta chiusa la stagione. Come sottolinea Calciomercato.com, l’agente Ristic è a Firenze, così come è ancora nel capoluogo toscano il presidente viola Commisso e nelle prossime ore potrebbe arrivare un confronto per discutere del rinnovo. L’idea della Fiorentina è quella di allungare di due anni la scadenza (fino al 2025) portando l’attuale ingaggio da 700 mila euro a quasi 3 milioni di euro. Probabilmente con l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta, sugli 80 milioni di euro.