Vlahovic: “Il primo gol che segnerò sarà dedicato a tutte le persone che mi hanno aiutato e a chi combatte in prima linea questo terribile virus”

In questi momenti in cui il calcio è fermo, l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha avuto modo di pensare anche a come esultare il giorno in cui ritornerà a fare gol: “Sarebbe bello correre sotto la curva Fiesole piena di tifosi – spiega a La Gazzetta dello Sport – Ma temo che per molto tempo non li avremo al nostro fianco. Sarà dedicato a tutte le persone che mi sono state d’aiuto e a chi è in prima linea a lottare contro questo terribile virus”.

Ricordiamo che proprio il giovane serbo è stato uno dei tre giocatori viola risultato positivo al Coronavirus e che quindi ha vissuto momenti non propriamente facili in questo particolare periodo.