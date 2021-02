Vlahovic, il rinnovo con la Fiorentina è una partita aperta. A Dortmund lo vedono per il dopo-Haaland. Dragowski e Milenkovic…

Il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic continua a rimanere una partita aperta per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sullo sfondo per questo giocatore c’è l’interesse del Borussia Dortmund che sta pensando al dopo-Haaland.

I tedeschi sono forti anche su Bartłomiej Drągowski, che però ha firmato il suo rinnovo con i viola un anno fa e per il quale è pronto un adeguamento. Da parte del portiere polacco non c’è volontà di forzare la mano.

Niente da fare invece per Nikola Milenkovic, che andrà in Inghilterra e che porterà in dote una discreta somma di denaro che potrà essere reinvestita dal club sul mercato.