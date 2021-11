Vlahovic incrina i piani del club

Con i suoi gol, il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic ha “incrinato i piani del club”. A scriverlo stamani è il Corriere Fiorentino, dove si legge il fatto che “la gente lo acclama, i suoi gol sono indispensabili e cederlo a gennaio sarebbe un rischio enorme”.

Eh già, la cessione a gennaio. Nei piani della dirigenza sarebbe stata presa in considerazione anche questa ipotesi che però, a vedere come stanno le cose adesso, sarebbe un voler buttar via una possibilità concreta per arrivare in Europa. Le sue spalle larghe servono, eccome, alla causa. A giugno poi la storia potrebbe finire per davvero.