Vlahovic-Kouame: un’intesa degna di due poli… uguali. Iachini costringe Amrabat ai lavori forzati

Senza Ribery in campo, non c’è uno straccio di idea di gioco (allora risparmiamo l’appannaggio dell’allenatore). Senza un centravanti col pedigree i gol arrivano a fatica e si collezionano sconfitte dolorose. E’ vero, Vlahovic oggi ha finalmente segnato, ma fino a quel momento la sua prestazione era stata migliore solo di quella di un disastroso Kouame. Nessuno dei due è in grado di difendere un pallone. E l’intesa fra loro è come quella tra due poli uguali. Ininfluente l’entrata in campo di Cutrone a cui la palla non la passa nessuno. Dobbiamo fare la nursey viola e attendere che i tre fiorellini sboccino? Mettiamoci comodi…

Iachini – 2 – Senza Ribery la squadra non ragiona mai. Intristisce Amrabat in un ruolo che ne frena l’impeto che lo aveva fatto apprezzare lo scorso anno. Ritarda nella sostituzione di Kouame non in palla ma nel pallone. In panchina non ha molto ma non sfrutta le 5 sostituzioni. Il ridebutto in maglia viola di Saponara è come alzare bandiera bianca. Dal campo gli si sente solo gridare in continuazione “Gioca!”: ma che ca… volo significa?