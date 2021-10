Vlahovic, la Fiorentina tenta una (difficile) tregua. La preoccupazione di Italiano

Per la prima volta in stagione, la Fiorentina arriva ad una partita dopo aver deluso (e perso) nell’ultima uscita. C’è dunque la necessità di un cambio di passo e di gestire un malumore ambientale che può rivelarsi pericoloso per tutta la squadra. In particolare, per Dusan Vlahovic, alla luce anche del ritorno del tifo organizzato al Franchi: in tal senso, non è escluso un messaggio da parte della società per abbassare i toni.

La speranza – come si legge su La Nazione – è che si vada incontro verso una momentanea tregua, anche perché quello che la maggior parte dei tifosi pensa su Vlahovic lo si è capito al termine di Venezia-Fiorentina. Un clima di tensione che riguarda direttamente il serbo, ma che indirettamente coinvolge anche gli altri giocatori e mister Italiano. Il tecnico viola teme che l’attenzione sia spostata su un singolo giocatore a scapito del resto della squadra.