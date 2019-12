Vlahovic: “La mia missione è dare gioia ai tifosi della Fiorentina. Io qui accolto come un re. Ibrahimovic il mio idolo”

L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, non ha fatto mistero del suo legame speciale con Firenze: “Io punto a crescere qui, non voglio mollare. La mia missione è dare gioia a questa gente, perché qui mi hanno accolto fin da subito come un re. Posso crescere tantissimo, non ho ancora vent’anni, il mio piede preferito è il sinistro voglio affinarlo sempre di più, ma cercando una progressione anche nei tiri di destro. E poi, voglio riuscire a sfruttare di più la fase aerea, provando a farmi un po’ più cecchino in area ma di testa. I miei idoli? Sicuramente Ibrahimovic, giocatore che ho sempre guardato con grande attenzione, al pari di Lewandowski, entrambi praticamente ancora in attività. Se invece devo pensare a qualcuno che ho apprezzato nei video dico senza ombra di dubbio Van Basten, che ha smesso a 31 anni solo per via degli Infortuni, fortissimo e capace di vincere ben tre palloni d’oro”.