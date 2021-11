Vlahovic: La volontà della Fiorentina è quella di arrivare a una cessione ‘indolore’ condita da un bel pacchetto di milioni e non accordarsi con la Juventus

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Dell’argomento ne parla stamani La Nazione. Sul giornale cittadino leggiamo il fatto che la volontà della dirigenza della Fiorentina sia quella di non accordarsi ancora una volta con la Juventus e che la cessione ’indolore’ condita da un bel pacchetto di milioni sarebbe all’estero.

Cessione da fare, possibilmente, a fine stagione per continuare a inseguire una posizione di classifica che valga l’accesso alle coppe europee. Ecco che le opzioni inglesi sarebbero gradite. Anche dal procuratore allettato proposte (per lui) di livello. Pur non segnando gol a grappoli.