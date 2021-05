Vlahovic, ma non solo: le richieste di Gattuso alla Fiorentina

Come giocherà la Fiorentina di Gennaro Gattuso? E’ questa la domanda all’indomani dell’annuncio della firma del tecnico calabrese, che prenderà il posto di Beppe Iachini sulla panchina viola. Nelle sue precedenti esperienze, Ringhio ha utilizzato il 4-2-3-1 o il 4-3-3 ed è verosimile che la sua Fiorentina giocherà con uno di questi moduli. Possesso palla e rapide verticalizzazioni: questo il calcio di Gattuso, che ha fatto delle richieste precise alla società.

In primis, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la permanenza di Vlahovic, ma anche un regista in grado di dettare i tempi e far ripartire l’azione. Inoltre, è stato chiesto di rinforzare il reparto degli esterni, sia in attacco che in difesa. Là davanti potrebbe essere recuperato Callejon, ma lo spagnolo non basterà.