Vlahovic mette nel mirino…Enrico Chiesa

Dusan Vlahovic si è messo sulla scia di Batistuta, Kurt Hamrin e Pedro Petrone e, adesso, in questo circolo ristretto di eletti punta ad entrarci di diritto, suggellando l’ennesima perla. Ha già eguagliato Gilardino e nel mirino, adesso, c’è Enrico Chiesa che nel 2000-2001 di reti con la maglia della Fiorentina ne infilò 22. Come evidenzia il Corriere dello Sport, c’è di mezzo l’orgoglio e soprattutto la voglia di tornare a festeggiare un successo interno che manca da quasi 80 giorni: il resto non conta. E poi la sfida con Ciro Immobile, la Scarpa d’Oro 2020, dieci anni più grande e una montagna di reti in più già messe nel forziere, è troppo intrigante: la notte dell’esame di maturità definitivo è arrivata. Non è Davide contro Golia, di mezzo c’è la “fame” di chi sa di dover dimostrare tanto, di voler trascinare una squadra al di là delle difficoltà.