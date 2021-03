Vlahovic nel segno di Ribery: Il serbo ha trovato il modello da seguire. I consigli e i rimbrotti

Perfezionato e concentrato sul campo. Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sembra aver trovato il vero se stesso anche grazie all’aiuto fondamentale di un proprio compagno: Franck Ribery.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che per Dusan il francese è il modello da seguire per fame, rabbia agonistica, voglia di lasciare il segno. Il ragazzo fa tesoro dei consigli, dei rimbrotti e anche degli allenamenti personalizzati che gli consentono di alzare l’asticella ogni giorno (come quelli sui rigori ad esempio).