“Vlahovic non diventerà Batistuta, ma perderlo sarebbe un delitto. Pavoletti meglio di Caicedo: ecco perché”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha commentato il successo della Fiorentina contro il Cagliari a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: “Quella di ieri non è stata una vittoria spettacolare, ma la Fiorentina non ha assolutamente rubato niente. In momenti del genere è importante portare a casa il risultato: nella ripresa ho visto anche delle cose interessanti e diverse. La Fiorentina prova ad essere più propositiva, con Bonaventura e Callejon schierati più vicino a Vlahovic. Potrebbe anche essere un’indicazione per il futuro, in vista del ritorno di Ribery. Vlahovic? Non diventerà più forte di Batistuta, ma dobbiamo perdonare i suoi errori: perderlo sarebbe un delitto. In attacco non farei nessun investimento importante perché sono convinto che la Fiorentina non rischia di retrocedere, a maggior ragione dopo la vittoria di ieri. Caicedo toglierebbe spazio al serbo, mentre Pavoletti sarebbe il rinforzo giusto. Se dovessi spendere, lo farei per rinforzare il centrocampo”.