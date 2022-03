“Vlahovic non è affatto un traditore, ha sistemato i bilanci della Fiorentina. E’ fortissimo, ma non è certo Maradona”

Alessandro Orlando, ex difensore di Fiorentina e Juventus, ha presentato la partita di domani in un’intervista a TuttoJuve.com. Sull’ex viola Dusan Vlahovic si è particolarmente soffermato:

“Conoscendo la piazza di Firenze credo che si saranno legati al dito l’intera vicenda. Diciamo che non prevedo grossi applausi. Vlahovic, però, non deve essere etichettato come un traditore, è sbagliato definirlo così. La sua cessione ha dato la possibilità al club di incassare una grossa somma che verrà utilizzata per sistemare i bilanci e per pianificare i nuovi acquisti”.

Sul periodo della Fiorentina ha parlato così: “Quest’anno si sta vedendo un buon calcio, intenso e propositivo. La Fiorentina non è ancora fuori dalla lotta per un posto europeo. A mio modo di vedere, sarebbe un bel traguardo”.

Infine sulla partita di domani sera ha spiegato: “La Juventus sta ricominciando ad imporre il proprio gioco. Gioca di più nella metà campo avversaria, per cui non posso pensare ad una partita difensiva a Firenze. Non credo aspetterà l’avversario, non penso giocherà di ripartenza. L’importante è che non passi il messaggio di una sfida solo tra Vlahovic e la Fiorentina, perché non è mai uno contro tutti. Lo dico sempre anche ai miei ragazzi, l’unico in grado di vincere le partite da solo era Maradona. E questo ragazzo, seppur fortissimo, non è al livello di Diego”.