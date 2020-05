Vlahovic: “Non ho paura di affezionarmi troppo alla Fiorentina, il mio sogno ha un colore solo, è viola. Voglio vincere ed impormi qui”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, lancia delle bellissime sviolinate alla squadra, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio. Il ragazzo ha voglia di legarsi a questo club per il futuro e non lo nasconde: “Non ho affatto paura di affezionarmi troppo alla Fiorentina, sono legatissimo. Anzi, vorrei fare qualcosa per festeggiare insieme ai tifosi. Sì, il mio sogno è vincere qui. Il calcio di oggi è diverso da quello di una decina di anni fa. Ma non è detto che un calciatore non possa comunque fare una scelta di cuore. Firenze è casa mia ed il mio obiettivo è quello di impormi qui. Se punto ad avere la maglia numero nove? Io punto alla maglia della Fiorentina, mi piace troppo sentirmela addosso, a prescindere dal numero. Quanto alla nove, considerando chi l’ha indossata in passato sarebbe un vero onore. Il mio sogno ha un colore solo, è viola. Spero di vincere qui. E poi spero anche di giocare un Mondiale”.