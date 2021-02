Vlahovic: “Non posso descrivere con le parole quanto sia grato a Prandelli. Quando hai qualcuno che crede in te, tutto è più facile”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è stato uno dei protagonisti della vittoria dei viola contro lo Spezia. A Sky ha dichiarato: “Sapevamo che questa partita valeva tanto. E ci siamo preparati questa settimana per poter dare il massimo e portare a casa i tre punti. Vorrei dire grazie a tutti i miei compagni e al mister e fare a tutti i complimenti per questa partita. La continuità è ora fondamentale, abbiamo una partita molto tosta alla prossima giornata. Abbiamo dimostrato di essere una squadra ora dobbiamo andare avanti così”.

Su Prandelli: “Mi ripeto e mi ripeterò ancora. Non posso descrivere con le parole quanto gli sia grato perché è arrivato quando ero in un momento non molto buono. Mi ha dato fiducia e io ho cercato di ripagarlo. Quando hai qualcuno che crede in te, tutto diventa più facile”.