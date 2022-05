Vlahovic non segna nemmeno al Genoa penultimo, che allo scadere del tempo la vince su rigore e riaccende la corsa salvezza Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel secondo anticipo del venerdì di Serie A, la Juventus di Dusan Vlahovic affrontava il Genoa di Blessin, penultimo in classifica. Al Ferraris l’incontro è terminato 2-1.

Nel primo tempo non ci sono state grandi emozioni, né da una parte né dall’altra, rispecchiando quello che è il modo di giocare delle due squadre. L’attacco pesante della Juventus, composto da Vlahovic-Kean-Dybala, è rimasto a secco, così come quello del Genoa, animato dal solo Destro. I due portieri sono stati scarsamente sollecitati nei primi 45′.

Nella ripresa, sono bastati pochi secondi a Paulo Dybala per sbloccare il risultato, con un bel gol di destro dal limite dell’area. La “Joya” ormai ex Juve (e promesso sposo dell’Inter?) è andata vicina alla doppietta con un altro bel tiro da fuori che ha centrato il palo. L’ex Fiorentina Vlahovic non ha scritto il proprio nome nel tabellino marcatori neanche questa sera, venendo sostituito al 74′. A cinque minuti dal termine, il genoano Albert Gudmunsson ha trovato la sua prima marcatura stagionale e anche la sua prima in Serie A, pareggiando i conti. Amiri, pochi secondi dopo, si è letteralmente mangiato un gol davanti al portiere, sprecando un’occasione golosissima. All’ultimo minuto però su calcio di rigore Mimmo Criscito ha segnato, facendo vincere il suo Genoa contro la Juve.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Milan 77, Napoli 70, Juventus 69, Roma 59, Lazio 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Genoa 28, Cagliari 28, Venezia 22.