Vlahovic o Cutrone? La Fiorentina ha scelto, ma…

In attesa dell’arrivo dell’attaccante dal mercato, la Fiorentina si trova costretta a dover decidere chi tenere in rosa tra Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone. Due prime punte, a cui in caso di necessità può aggiungersi anche Kouame, bastano per una squadra che giocherà soltanto campionato e Coppa Italia. Per questo uno dei due se ne andrà e negli ultimi giorni l’indiziato principale sembra essere Vlahovic.

Ma non è scontato che andrà tutto liscio, perché la Fiorentina dovrà convincere il giocatore ad accettare il prestito. E trovare una squadra disposta a prendere il serbo in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto. Al momento l’indiziata principale sembra l’Hellas Verona di Juric, alla caccia di rinforzi per l’attacco. Tra le fila degli scaligeri Vlahovic si giocherebbe il posto con Di Carmine e Salcedo, una concorrenza tutt’altro che ostica per un giovane con le sue qualità. Una stagione da titolare in Serie A gli darebbe modo di crescere e maturare, così da tornare a Firenze tra un anno pronto per recitare finalmente un ruolo di primo piano.