Vlahovic on fire, si conferma Maleh. Callejon segna e si fa male, in ombra Kokorin

MOENA – Netta vittoria della Fiorentina, che ha battuto la Polisportiva C4 Foligno per 11-0 nella seconda amichevole del ritiro estivo.

Uomo copertina – e non poteva essere altrimenti – Dusan Vlahovic. L’attaccante viola, subentrato all’inizio della ripresa, ha segnato la bellezza di sette gol. Prime reti stagionali per il classe 2000, che nella prima amichevole non era riuscito a segnare. All’opposto la prestazione di Kokorin, che sembra spaesato e fuori dalla trama di gioco della Viola: il russo, che ha colpito una clamorosa traversa da pochi passi, si è fatto notare in positivo soltanto in occasione del calcio di rigore conquistato al tramonto della prima frazione.

Positiva anche la prova di Maleh, una delle note più liete del ritiro di Moena. Sempre al centro del gioco, il classe ’98 si è fatto notare per l’assist per uno dei gol di Vlahovic. Pochi minuti per Callejon, che ha segnato il gol che ha sbloccato la partita andando poi a sbattere contro il palo che l’ha costretto ad uscire. Una rete che ha ricordato le tante segnate con il Napoli dallo spagnolo, bravo a tagliare sul secondo palo sull’assist di Sottil. Tra i più in ombra Sottil, Terzic, Munteanu e Benassi. Difficile giudicare negativa la loro prova, ma i quattro giocatori sono stati sicuramente quelli che meno si sono visti nell’arco della partita.