Vlahovic: Per meno di 70 milioni, la Fiorentina non ne parla nemmeno con un altro club

Dusan Vlahovic vola. Il centravanti della Fiorentina continua a segnare e il suo valore di mercato cresce.

Secondo La Nazione, i viola non parleranno mai di lui se qualcuno non si presenterà con una proposta che superi i 70 milioni e si avvicini (molto) agli 80 milioni.

Si è capito che in Inghilterra ci sono almeno un paio di club pronti ad affrontare il club viola per discutere del ragazzo serbo. Prima il Manchester City e adesso – e soprattutto – il Tottenham hanno fatto girare qualcosa di più di semplici voci che i soldi, i contanti, per agganciare Dusan potrebbero non essere un problema.