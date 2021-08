Continua la trattativa tra l’Inter e la Roma per il passaggio in nerazzurro di Edin Dzeko. I nerazzurri vogliono ingaggiare l’attaccante bosniaco per sostituire il partente Lukaku. Il giocatore giallorosso avrebbe già accettato il biennale offerto dal club milanese. Per l’Inter non è ancora chiusa la pista che porta a Duvan Zapata dell’Atalanta, sullo sfondo anche Scamacca. Definitivamente finiti invece sembrano i tentativi per Dusan Vlahovic, ritenuto incedibile dalla Fiorentina.