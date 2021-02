Vlahovic poi…il vuoto. Lo zero spaccato della panchina

La produzione offensiva della Fiorentina (leggasi gol) è praticamente divenuta un monopolio di Dusan Vlahovic. Il serbo ha realizzato il 35% delle reti messe a segno dai viola in questo campionato che sono complessivamente 22. In questo contesto i gigliati hanno sempre il penultimo attacco della Serie A: solo il Parma ha fatto peggio con 15, mentre ne hanno realizzati di più dei viola anche Crotone e Cagliari che pure hanno grosse difficoltà.

LA PANCHINA FERMA A ZERO – Iachini prima e Prandelli dopo non hanno avuto il minimo aiuto dai giocatori subentrati. La Fiorentina è a quota zero in fatto di gol realizzati da calciatori entrati a partita in corso. Un primato negativo che i gigliati possono condividere solo con le squadre che arrancano: Parma, Cagliari e Crotone. Eppure i cambi sono sempre di più una risorsa fondamentale visto che se ne possono fare fino a cinque in ogni partita. (Dati forniti da Footstats)