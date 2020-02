Vlahovic: “Quando trovi un maestro come Iachini ti viene normale dare tutto in campo. Dopo la doppietta alla Sampdoria prima mi ha fatto i complimenti e un minuto dopo…”

L’allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha grande fiducia nelle doti di Dusan Vlahovic. E l’attaccante viola dimostra di essere molto legato al proprio tecnico: “È un grande allenatore. Un maestro – dice Vlahovic in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport – Quando trovi una persona così ti viene normale dare tutto in campo. Fare una corsa in più, lottare ancora di più su un pallone, sacrificarti in ogni momento della gara. Grazie a Iachini sto imparando tanto…Dopo la doppietta alla Samp il mister prima mi ha fatto i complimenti e un minuto dopo mi ha detto cosa avevo sbagliato e in cosa devo migliorare. Questo è un allenatore giusto per un giovane. Non quello che viene e ti dice. “Sei un fenomeno”. Io accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi critica da parte di mister Iachini“.