Periodo di incubazione al termine per Dusan Vlahovic, immerso comunque come tutti noi nella quarantena preventiva da Covid-19. L’attaccante della Fiorentina ha espresso così la sua nostalgia per il campo, come dargli torto… : “Ho voglia di sentire l’odore dell’erba, correre, sudare, il rumore dei tacchetti. Ancora un po’ di pazienza e ne usciremo tutti più forti”.