Vlahovic, record di Ronaldo raggiunto: sono 33 nel 2021, a Verona per superarlo. E il suo valore cresce, di gol in gol

Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina, ha raggiunto un record col gol di oggi: quello di reti complessive messe a segno in un anno solare. Un record che considerando gli ultimi 60 anni appartiene a Cristiano Ronaldo, che nel 2020, lo scorso anno, mise a segno 33 reti: adesso il Portoghese non è più il solo detentore di questo traguardo.

Il Serbo, già insignito la scorsa stagione della medaglietta di “miglior giovane” della stagione precedente e attualmente a comando della classifica marcatori con 16 reti all’attivo in questa stagione, punta decisamente a prendersi questo primato personale, e per superare Ronaldo gli manca un turno solo, il prossimo, e con la reazione di oggi alla sostituzione, pur nei minuti finali, ha dimostrato per l’ennesima volta la fame che ha.

Riuscirà nel tentativo? Lo scopriremo mercoledì prossimo dopo la gara di Verona, ma intanto la Fiorentina può coccolarsi il giovane bomber tra i più forti in circolazione, sicuramente in Serie A, ma l’interesse dei grandi club europei fanno capire che il reale valore di questo ragazzo cresce partita dopo partita, gol dopo gol, record dopo record.