Vlahovic: “Se farò come Haaland? Ho fiducia in me stesso e posso arrivare lontano. Ricominciare a giocare segnando sarebbe bellissimo”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, non ha paura di mettersi a confronto con i giovani più interessanti del panorama europeo. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio ha detto: “Se farò uguale ad Haaland? Ho fiducia in me stesso: se continuerò a lavorare così, senza mai accontentarmi e procedendo a testa bassa, potrò migliorare quelli che sono un po’ ancora i miei punti deboli. E allora sì, arriverò lontano. Onestamente, ricominciare a giocare segnando sarebbe bellissimo. Sì, tra gli obiettivi che mi sono dato c’è anche quello di una chiamata da parte della nazionale maggiore, ma per riuscirci so che devo fare bene qui”.