Vlahovic sempre più al centro del progetto viola? Le pretendenti lo hanno capito e spostano la mira su altri obiettivi

Che Dusan Vlahovic non sia più sul mercato lo dimostrano vari fattori. Non solo la manifesta volontà della Fiorentina di puntare forte su di lui, ma anche la ricerca di alternative da parte delle società che lo volevano. Tra queste l’Hellas Verona, che come riporta Tuttosport ha spostato la sua attenzione su Torregrossa, avendo capito che Vlahovic non ci sarebbe stato nulla da fare. Decisione saggia dal momento che il serbo, ora più che mai con il 9 sulle spalle, sarò protagonista con la maglia della Fiorentina.

