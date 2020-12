Vlahovic: “Siamo sulla strada giusta anche se contro il Sassuolo è mancata la vittoria. Non posso che ringraziare il mister per la sua fiducia in me”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, che sarà titolare anche oggi nella gara contro il Verona, parla così a Sky Sport prima del fischio d’inizio: “Sentiamo di essere sulla strada giusta, nelle altre gare non abbiamo avuto fortuna, contro il Sassuolo è mancata la vittoria. Faremo di tutto per vincere oggi. Posso ringraziare il mister per le sue parole che mi responsabilizzano ha fiducia in me e devo dare il mio meglio sul campo”.

0 0 vote Article Rating