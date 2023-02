Vlahovic strapazza la Salernitana a domicilio e riporta la Juventus davanti alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Dusan Vlahovic prova a riprendersi la Juventus e lo fa con una doppietta che stende la Salernitana all’Arechi. È proprio il serbo ad aprire le marcature grazie ad un calcio di rigore precisissimo che batte Ochoa. Il raddoppio arriva nel primo tempo con Kostic, su assist proprio di Vlahovic.

Nella ripresa gli uomini di Allegri chiudono i conti con il 3-0, ancora di Vlahovic. Nel secondo tempo spazio anche per gli altri due ex viola Cuadrado e Chiesa. Scontro diretto superato per il tecnico livornese e adesso la sfida alla Fiorentina, che dopo stasera scende al tredicesimo posto, a due punti di distanza dalla Juventus.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Roma 40, Lazio 39, Milan 38, Atalanta 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 26, Juventus 26, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.