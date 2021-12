Vlahovic supera Roberto Baggio ed entra nella top 15 dell’era viola: i primi 10 però sono lì ad un passo

Con il gol segnato a Bologna su calcio di rigore, Dusan Vlahovic non solo ha segnato il suo 13° gol in questo campionato, ma anche la sua rete numero 40 in 93 gare di serie A con la maglia della Fiorentina. Ha superato Roberto Baggio al nella speciale classifica dei bomber viola di tutti i tempi. Il Divin Codino, in viola, ha segnato 39 reti in 94 gare. Vlahovic si è così inserito al 15° posto in solitaria nella classifica dei cannonieri gigliati e inizia la scalata per entrare nei primi dieci goleador viola della storia.

Al decimo posto troviamo Romeo Menti con 49 gol fatti in 93 gare. Al nono c’è Alberto Gilardino con 52 gol in 132 partite, mentre all’ottavo Adrian Mutu con 54 gol in 112 gare. A salire, al settimo posto un’accoppiata di tutto rispetto, quella formata da Toni e Virgili: il primo ha segnato 55 gol in 94 partite con la maglia viola, mentre ‘Pecos Bill‘, che a Firenze ha vinto lo scudetto nel 1955-56, ha segnato in viola 55 gol in 101 gare.

Di questo passo non è da escludere che Dusan riesca a raggiungere questi grandi attaccanti della storia viola. A suon di gol.